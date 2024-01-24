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Відповідав за благоустрій — викрито поплічника ворога на Куп’янщині

Відповідав за благоустрій — викрито поплічника ворога на Куп’янщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець міста Куп’янськ під час окупації міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования управления жилищно-коммунального хозяйства ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ очільника псевдооргану влади у червні 2022 року.

Колаборант виконував завдання і вказівки безпосереднього керівника, а додатково був ще і водієм.

Свої обов’язки підозрюваний виконував до початку вересня 2022 року.

Після деокупації Куп’янська чоловік, щоб уникнути відповідальності, переховувався у Харкові, однак ці маневри не допомогли — правоохоронці викрили колаборанта.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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