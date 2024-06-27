Видавала довідки на переміщення через російські блокпости під час окупації: у Харкові судитимуть жінку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка села Курилівка Куп’янського району під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до окупаційної адміністрації. У липні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. специалиста сектора внутренней политики Куриловского территориального отдела» у так званій «ВГА».

Колаборантка видавала довідки місцевим мешканцям щодо отримання «гумдопомоги» від держави-агресорки, займалась оформленням документів для безперешкодного переміщення через блокпости, облаштовані російськими загарбниками, та вела облік осіб, які переїхали до Курилівки з інших окупованих територій.

Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости