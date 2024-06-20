Виготовлення та збут «елітного» алкоголю на Харківщині: членам орггрупи повыдомили про підозру

Вручено підозри членам орггрупи, які виготовляли та збували «елітний» алкоголь на Харківщині. У 2023 році у складських приміщеннях у Харкові троє безробітних чоловіків створили підпільний цех, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів займались виготовленням алкогольних напоїв (горілки, коньяку, віскі) під виглядом відомих міжнародних брендів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ділки реалізовували фальсифікат на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі.

За результатами проведення санкціонованих обшуків вилучено понад 45 тонн спирту, понад 11 000 літрів готової лікеро-горілчаної продукції на суму понад 6 млн гривень, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, вантажні та легкові транспорті засоби, напівпричепи, засоби зв’язку, грошові кошти.

Правоохоронці викрили «бізнесменів».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам 45, 57, 59 років у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України) та у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому у складі організованої групи, (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України). Крім того, двом з них додатково інкриміновано незаконне виготовлення алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 204 КК України), незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України), а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

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