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Викрито ще двох «спеціалісток», які працювали на окупантів на Харківщині

Викрито ще двох «спеціалісток», які працювали на окупантів на Харківщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Одна з підозрюваних — 55-річна мешканка селища Дворічна, яка в липні 2022 року, під час силового захоплення Куп’янського району збройними силами рф добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Двуречанского территориального управления» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка відповідала за формування особових справ працівників «управления», а також залучалась до складання списків місцевих мешканців з метою отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Друга підозрювана — 61-річна жителька села Глушківка, яка стала «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Куриловского территориального отдела» у так званій «ВГА».

Жінка займалась розглядом скарг та підготовкою відповідей на звернення громадян з приводу земельних ділянок, проводила консультації громадян, збирала паспортні дані місцевих мешканців для подальшої видачі «допомоги» від держави агресорки в російських рублях.

Після деокупації обидві підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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