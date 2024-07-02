Викрито ще двох «спеціалісток», які працювали на окупантів на Харківщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Одна з підозрюваних — 55-річна мешканка селища Дворічна, яка в липні 2022 року, під час силового захоплення Куп’янського району збройними силами рф добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Двуречанского территориального управления» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка відповідала за формування особових справ працівників «управления», а також залучалась до складання списків місцевих мешканців з метою отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Друга підозрювана — 61-річна жителька села Глушківка, яка стала «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Куриловского территориального отдела» у так званій «ВГА».

Жінка займалась розглядом скарг та підготовкою відповідей на звернення громадян з приводу земельних ділянок, проводила консультації громадян, збирала паспортні дані місцевих мешканців для подальшої видачі «допомоги» від держави агресорки в російських рублях.

Після деокупації обидві підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости