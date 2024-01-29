Викрито ще одну пристосуванку, яка пішла на співпрацю з ворогом

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час силового захоплення збройними силами рф села Приколотне Куп’янського району місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. специалиста по социальной работе Великобурлукского отделения предоставления социальных услуг» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка вела облік осіб, які потребують соціальної підтримки, приймала відповідні заяви від місцевих мешканців і формувала акти оцінки потреб.

Після деокупації Куп’янщини підозрювана втекла на непідконтрольні території й наразі переховується від слідства.

Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости