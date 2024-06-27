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Викрито «спеціалістку» із землеустрою в окупаційній адміністрації на Харківщині

Викрито «спеціалістку» із землеустрою в окупаційній адміністрації на Харківщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Колаборантка — мешканка селища Дворічна. Дізнанням встановлено, що під час окупації населеного пункту збройними силами рф жінка добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Двуречанского территориального управления» у так званій «ВГА Купянского района».

Колаборантка займалась формуванням особових справ працівників управління, а також брала участь у складанні списків місцевих мешканців з метою отримання ними «так званої» матеріальної допомоги від рф.

Агентство Телевидения Новости

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