Виносив з пошкоджених обстрілами підприємств товар: на Харківщині засуджено мародера

Суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори довели, що протягом липня 2022 року, у період активних бойових дій на території Харківської області, 42-річний чоловік неодноразово вчиняв крадіжки. Зловмисник, користуючись тим, що будівлі швейних підприємств, розташованих у селах Липці та Слобожанське, пошкоджені внаслідок обстрілів російською армією, проникав у приміщення цехів. Крадій виносив звідти тканини і вже готову продукцію.

Встановлено, що зловмисник вчинив 12 епізодів крадіжок.

Вироком Харківського районного суду Харківської області чоловіка було засуджено до 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори оскаржили зазначений вирок з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури. Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости