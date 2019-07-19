Військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який працював на ФСБ РФ

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно зі слідчими слідчого відділу та оперативниками відділу контррозвідки УСБУ в Полтавській області викрито на державній зраді мешканця Кременчука.

Установлено, що вказана особа протягом 2016-2019 років з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України передавала відомості щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні працівникам ФСБ Російської Федерації.

За такі дії він отримував грошову винагороду від спецслужби держави-агресора.

В ході обшуків у нього вилучено предмети злочинної діяльності та 9 тис доларів США, а також 4 900 російських рублів, здобутих злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці повідомили громадянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

На даний час складено та подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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