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Військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який працював на ФСБ РФ

Військова прокуратура Полтавського гарнізону викрила зрадника, який працював на ФСБ РФ

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно зі слідчими слідчого відділу та оперативниками відділу контррозвідки УСБУ в Полтавській області викрито на державній зраді мешканця Кременчука.

Установлено, що вказана особа протягом 2016-2019 років з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України передавала відомості щодо суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Україні працівникам ФСБ Російської Федерації.

За такі дії він отримував грошову винагороду від спецслужби держави-агресора.

В ході обшуків у нього вилучено предмети злочинної діяльності та 9 тис доларів США, а також 4 900 російських рублів, здобутих злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці повідомили громадянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

На даний час складено та подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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