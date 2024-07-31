Вкрала гроші з картки військовослужбовця: на Харківщині судитимуть жінку

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактами крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку січня 2023 року жінка отримала від волонтерів речі свого чоловіка-військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області, а також його побратима.

Замість того, щоб передати речі побратима його родичам, жінка обернула ситуацію на свою користь. Отримавши доступ до його мобільного телефону та увійшовши у застосунок банку, вона переказала майже 50 тисяч гривень з картки побратима чоловіка на власний рахунок.

Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Чугуївський РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости