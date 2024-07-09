Впроваджував інформаційну політику кремля на окупованій Харківщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність колаборанта, який займався «приєднанням» регіону до складу росії. 51-річний житель Вовчанська на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Чоловік увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації, де очолив «відділ внутрішньої політики».

На цій посаді він допомагав ворогу створити вертикаль незаконних органів управління на тимчасово окупованій території м. Вовчанськ. Фігурант організовував проведення пропагандистських заходів на підтримку держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Встановлено, що зловмисник давав вказівки щодо розміщення реклами, банерів, газет та символіки рф на території Вовчанського району. Крім того, він агітував місцеве населення співпрацювати з окупантами і особисто відбирав кандидатів на роботу до «відділу внутрішньої політики».

Після деокупації підозрюваний втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости