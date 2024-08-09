Вісім років загрожує працівниці харківського дитсадка, яка передавала росіянам координати розташування військових ЗСУ

З вересня 2023 року 55-річна харківʼянка, співробітниця місцевого дитячого садка, через Telegram почала спілкуватись з російським військовослужбовцем, який бере участь у бойових діях проти України.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З власної ініціативи жінка передала йому інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки в обласному центрі. Отримані відомості підозрювана надсилала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах.

Завдяки її «допомозі» збройні сили рф готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова.

Крім того, жінка, не приховуючи свої антиукраїнські погляди, активно ділились ними у проросійських чатах у Telegram. Обвинувачена писала коментарі, в яких заперечувала збройну агресію рф та дискредитувала захисників нашої держави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактами поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання у Харкові.

На суд жінка очікує, перебуваючи під вартою. Її судитимуть у Фрунзенському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости