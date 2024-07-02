У Харкові жінка за 15 тис. грн просила патрульних «пробачити» нетверезого водія

У Харкові на вулиці Академіка Павлова патрульні зупинили авто Volkswagen для перевірки. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу «Драгер», результат склав 1,77 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажирка авто Volkswagen почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 15 тис. грн за непритягнення водія до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости