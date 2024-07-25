У Харкові на 15 років тюрми засудили зрадника, який передав російським спецслужбам дані про тренувальний центр ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один навідник ворожих ракетних ударів по території Харківщини. Зловмисник входив до агентурної мережі фсб, яку було нейтралізовано в обласному центрі у червні 2023 року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Рік тому СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи, які займалися коригуванням вогню по території Харкова і області. Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив одному із фігурантів 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району, якого дистанційно завербувала фсб.

За її завданням агент розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру Збройних Сил України на території Харківської області, геолокацію укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, які обороняють обласний центр.

Для збору розвідданих він переміщувався по місту і області під виглядом водія таксі, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у пасажирів.

Комунікація з ворожою спецслужбою відбувалась через її «зв’язкового». Ним виявився ще один зрадник – Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації рф.

Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат в популярному месенджері. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з окупантами.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у червні цього року, за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один учасник агентурної групи фсб. По третьому фігуранту триває розслідування.

Агентство Телевидения Новости