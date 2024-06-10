У Харкові патрульні виявили підроблене посвідчення водія

Зокрема вчора, на стаціонарному посту патрульні зупинили автомобіль Volkswagen для перевірки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності категорій зазначених у посвідченні, а справжнє посвідчення було вилучено у зв’язку з керуванням особою в стані алкогольного сп’яніння.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 8 тисяч гривень.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної відповідальності чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.

Агентство Телевидения Новости