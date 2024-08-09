У Харкові патрульні затримали чоловіка, імовірно, причетного до грабежу

8 серпня, ввечері, патрульні отримали виклик про грабіж на Олександрівському проспекті.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Заявник разом з очевидцем події розповіли, що двоє невідомих чоловіків відкритим шляхом заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном заявника, після чого побігли з місця події.

Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на вулиці Пожарського, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Згодом, чоловіка впізнали заявник з очевидцем.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости