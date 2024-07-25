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У Харкові підприємиця організувала схему переказу грошей бізнес-партнеру в москву

У Харкові підприємиця організувала схему переказу грошей бізнес-партнеру в москву

Директорка одного з приватних підприємств у Харкові після повномасштабного вторгнення рф на територію України не припинила співпрацю з російською компанією.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.  

Підприємиця продовжила контактувати по роботі зі своїм бізнес-партнером з москви. Розуміючи, що переказувати гроші вона йому не зможе, підприємиця залучила «посередників». Ними стали її знайомі з тимчасово окупованих територій, які безперешкодно можуть проводити фінансові операції в рф.   

Жінка надсилала на їхні картки гроші, а вони вже могли переказати гроші безпосередньо на рахунок компаньйона з москви.

Вже з цих грошей він сплачує податки до російського бюджету, тим самим забезпечуючи постійне функціонування підприємства військово-промислового комплексу, насамперед, ракет, якими ворог систематично обстрілює нашу державу. 

Правоохоронці викрили директорку підприємства. Слідство триває.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 50-річній жінці за ознаками фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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