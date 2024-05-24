У Харкові п’яний водій скоїв ДТП, пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився

Поліція притягнула до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані сп’яніння та був позбавлений права керування.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора ввечері, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні отримали виклик «ДТП». Як стало відомо згодом, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на острівок безпеки.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився. Також патрульні встановили, що водій судом був позбавлений права керування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости