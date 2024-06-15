У Харкові поліція виявила водія з підробленим посвідченням

Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

14 червня на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та фотографія власника. Також, перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності відкритих категорій та у даті видачі посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости