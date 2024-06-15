У Харкові поліція виявила водія з підробленим посвідченням
Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
14 червня на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та фотографія власника. Також, перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності відкритих категорій та у даті видачі посвідчення водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.