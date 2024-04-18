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У Харкові працівники комунального підприємства затримали грабіжника

У Харкові працівники комунального підприємства затримали грабіжника

У Салтівському районі робітники КП «Харківблагоустрій» врятували жінку від грабіжника.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зловмисник побив харків’янку та намагався її пограбувати. Робітники КП Віталій Красицький та Юрій Альохін почули крики жінки та одразу прийшли на допомогу. Комунальники затримали нападника та викликали поліцію.

За виявлені небайдужість і сміливість, надання допомоги в забезпеченні правопорядку та захисту безпеки громадян директор КП «Харківблагоустрій» Валерій Білокудря вручив їм подяки.

Агентство Телевидения Новости

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