У Харкові викрили посадовців МСЕК, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку

Служба безпеки ліквідувала на Харківщині ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність.

Щоб реалізувати «схему», посадовець залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них – його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники.

За матеріалами справи, спочатку фігуранти виготовляли фіктивні документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.

Для цього вони фальсифікували усю медичну документацію щодо історії «хвороби» свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні.

Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості «замовлення».Для пошуку потенційних клієнтів фігуранти використовували власні зв’язки.

Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників.Одночасно було проведено майже 90 обшуків за місцями роботи й проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.Також виявлено гроші у сумі понад 500 тис. доларів США, майже 80 тис. євро, більше ніж 1 млн грн, та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору злочинної групи та 12 його спільникам за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);* ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости