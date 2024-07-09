У Харкові викрито адвоката: за винагороду вирішував «питання» з квартирою

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру 57-річному громадянину за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний є інженером одного з харківських комунальних підприємств та діючим адвокатом. Проте дохід він отримував не тільки від професійної діяльності.

За даними слідства, на початку 2024 року до підозрюваного звернувся знайомий та розповів, що йому необхідно отримати рішення про визнання головним наймачем із подальшою приватизацією обʼєкта нерухомості, а саме квартири по вул. Сергія Грицевця у Харкові.

Посадовець повідомив, що це питання можна «вирішити» за 4000 доларів США. Він підкреслив, що має звʼязки з посадовими особами Харківської міської ради, щоб безперешкодно було винесено необхідне рішення.

Вже у березні фігурант підвищив «ставку» та оголосив суму в розмірі 6000 долларів США. Підозрюваний неодноразово наголошував на тому, що без «впливових осіб» та грошей «питання по квартирі» вирішити неможливо.

Фігурант отримав від знайомого обумовлену суму.

Правоохоронці викрили ділка. Слідство триває, встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Новобаварська окружна прокуратура Харкова.

Агентство Телевидения Новости