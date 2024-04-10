У Харкові за держзраду заочно судитимуть експоліціянта, який перейшов на бік окупантів

Колишній слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області свідомо пішов на співпрацю з представниками збройних формувань рф, які окупували селище Борова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У квітні 2022 року зрадник обійняв посаду «керівника» незаконної поліції. Його головними завданнями було зміцнити позиції окупаційної влади та схилити своїх колег перейти на сторону рф.

Також він створював умови для безпечного перебування російських військовослужбовців на території селища з метою недопущення диверсій з боку проукраїнськи налаштованих громадян та контрнаступу ЗСУ.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Нині зрадник переховується від українського правосуддя на території рф. Його оголошено у розшук.

Обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова. Експоліціянту загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости