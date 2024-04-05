У Харкові заочно судитимуть колаборантку, яка будувала кар’єру при окупантах

Під час окупації селища Ківшарівка Куп’янського району 53-річна місцева жителька добровільно погодилась працювати на ворога. У червні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района», про що було видано наказ так званого «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Колаборантка займалась видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, а також вела облік товарно-грошових звітів.

Свої повноваження обвинувачена виконувала до деокупації району у вересні 2022 року, після чого втекла. Наразі її оголошено у розшук.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости