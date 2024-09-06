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У Харкові заочно судитимуть колаборантку, яка після деокупації Куп’янська втекла до рф

У Харкові заочно судитимуть колаборантку, яка після деокупації Куп’янська втекла до рф

Жителька Куп’янська, маючи досвід роботи у сфері державного управління праці та соціального захисту, під час окупації міста вирішила застосувати професійні знання та навички на користь російських загарбників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У червні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. начальника отдела кадрового обеспечения временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборантка організовувала прийом документів у мешканців району для працевлаштування до незаконного органу влади, підготовки трудових договорів, формування особових справ співробітників, погоджувала призначення кандидатів на посади, виконувала розпорядження і вказівки вищого керівництва, а також контролювала виконання доручень підлеглими.

Після деокупації колаборантка втекла до рф. Її оголошено у розшук.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Фігурантка судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харківської області.

За вчинення вказаного злочину їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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