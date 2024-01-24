У Харкові затримали чотирьох громадян, які незаконно проникли до зруйнованого обстрілами ТРЦ

23 січня близько 21:30 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Харківській області надійшла інформація про спрацювання сигналізації всередині торговельно-розважального центру у Салтівському районі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники поліції оперативно виявили усіх порушників. Двох громадян – хлопця та дівчину – затримали на першому поверсі закладу, ще одна пара намагалась сховатись на третьому. Затримані є мешканцями Харкова та Вовчанської громади. Обом чоловікам по 28 років, жінкам 18 та 23 роки.

Причини проникнення на об’єкт група молодих людей пояснила бажанням подивитись на руйнування, адже зранку цей заклад постраждав внаслідок ракетного удару.

Поліція Харківщини нагадує громадянам, що будь-яке несанкціоноване проникнення на зруйновані внаслідок обстрілів об’єкти у воєнний час розцінюється як спроба мародерства. Крім того, існує велика ймовірність зсуву несучих конструкцій та обвалу перекриттів, що становить загрозу життю та здоров’ю.

Агентство Телевидения Новости