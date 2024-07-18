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У Харкові затримали грабіжників: побили перехожого та відібрали рюкзак

У Харкові затримали грабіжників: побили перехожого та відібрали рюкзак

Патрульні оперативно затримали чоловіка та жінку, які, ймовірно, причетні до грабежу.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали виклик на вулиці Медичній. На місці заявник розповів поліцейським, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та відкрито заволоділи його рюкзаком з речами, після чого втекли в невідомому напрямку.

Перехожі вказали патрульним ймовірний напрямок руху підозрюваних. Тож інспектори оперативно виявили та зупинили громадян, які підпадали під орієнтування.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у них телефони та речі, які, згодом, впізнав заявник.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка та жінки до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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