У Харкові затримали грабіжників: побили перехожого та відібрали рюкзак
Патрульні оперативно затримали чоловіка та жінку, які, ймовірно, причетні до грабежу.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали виклик на вулиці Медичній. На місці заявник розповів поліцейським, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та відкрито заволоділи його рюкзаком з речами, після чого втекли в невідомому напрямку.
Перехожі вказали патрульним ймовірний напрямок руху підозрюваних. Тож інспектори оперативно виявили та зупинили громадян, які підпадали під орієнтування.
Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у них телефони та речі, які, згодом, впізнав заявник.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка та жінки до злочину будуть встановлювати слідчі.