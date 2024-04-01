У Харкові затримали працівницю дитячого садку, яка наводила на місто ракети та дрони

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову. Зловмисницею виявилась працівниця міського дитячого садка, яка намагалася допомогти рашистам бити по пунктах базування Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкту, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

Отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-картах. На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на Харків із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе Shahed.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано. У подальшому співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні.

Також було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до рф та приєднався до ворожих військ. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости