Кримінал
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У Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

У Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

Поліцейські припинили злочинну діяльність харків’янина, який займався розповсюдженням наркотичних речовин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Чоловік заздалегідь домовлявся з «покупцями» про зустріч та з рук продавав наркозасоби.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання громадянина виявили та вилучили 60 блістерів метадону та ще чотири блістери інших  сильнодійних лікарських засоби.

Слідчі повідомили  чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних, чи сильнодійних лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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