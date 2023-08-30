У Харкові затримали торговку «метадоном»

До Харківського районного управління поліції № 3 надійшла інформація про те, що на ринку на проспекті Перемоги жінка продає наркотичну речовину «метадон».

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна 34-річна жінка, яка займалася реалізацією речей на ринку. У неї виявлено 17 пачок «метадону» та 46 тисяч гривень. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисниці також вилучена наркотична речовина.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Попередньо встановлено, що дана схема збуту наркотичних речовин працювала більше ніж пів року.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 160 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости