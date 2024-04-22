У Харків все частіше намагаються ввезти наркотики – Нацгвардія

На блокпостах на в’їздах до Харкова зафіксовані рекордні показники вилучень наркотичних засобів з початку року.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Загалом протягом березня на шести блокпостах зафіксовано 33 випадки протизаконних спроб переміщення зброї, вибухівки та наркотичних речовин. Тобто такі випадки фіксуються майже щоденно. Але, якщо у минулі місяці правопорушники «робили акцент» саме на зброю та вибухівку, то у березні збільшилася кількість вилучень наркотиків.

«Ми зафіксували рекордні показники з початку цього року: понад 100 г рослинних наркотичних засобів, понад 30 г синтетичних наркотиків, безліч засобів для випарювання та велика кількість фармацевтичних засобів з обмеженим доступом, таких як «Трамадол», морфій та інші», – зауважив начальник кінологічної служби бригади, офіцер на позивний «К-9».

Що стосується ситуації на блок-постах, на яких несуть службу гвардійці 5-ї Слобожанської бригади, то найбільш проблемним, як і раніше, залишається блокпост, розташований при в’їзді у Харків з боку міста Чугуїв. Тут протягом березня зафіксовано 15 випадків спроб переміщення зброї та вибухівки.

На другому місті блокпост, розташований на в’їзді у Харків з боку Києва: тут затримали 10 правопорушників.

На інших чотирьох блок-постах кількість випадків спроб провезення зброї, боєприпасів та вибухівки коливалась від одного до чотирьох.

Загалом за березень кінологічні пари 5-ї Слобожанської бригади запобігли ввезенню до Харкова:

одного кулемета ПКМ, який часто звуть «Покемоном»,

одного пістолета Макарова,

семи пострілів осколкових гранатометних,

дев’яти гранат різних видів,

восьми універсальних запалів,

майже 2800 набоїв калібру 5,45,

822 набоїв калібру 7,62

понад 650 набоїв інших калібрів,

семи 81-мм димових гранат ЗД-6 із системи 902Б “Хмара”, що стоїть на танках та БМП,

двох сигнальних ракет.

За кожним фактом протизаконних спроб переміщення зброї, боєприпасів та наркотичних засобів на місце події виїздили слідчо-оперативні групи Національної поліції України. Порушено 17 кримінальних справ за ст. 263 ККУ та 19 кримінальних справ за ст. 309 ККУ.

Агентство Телевидения Новости