У харківських комунальників вкрали нові труби: поліція затримала підозрюваного

Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 викрили 34-річного чоловіка у скоєнні крадіжок майна комунального підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Зловмисник систематично викрадав нові стальні труби різного діаметру. Протягом червня та липня він скоїв крадіжку близько 100 метрів труб.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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