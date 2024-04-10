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У харківському метро затримали чоловіка, який перебував у розшуку за низку злочинів

У харківському метро затримали чоловіка, який перебував у розшуку за низку злочинів

9 квітня у Харкові на станції метро «Метробудівників» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 30-річного харків’янина, який знаходився у розшуку за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких крадіжка, грабіж, хуліганство. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Затриманого передали ініціатору розшуку.

Упродовж минулої доби до харківських поліцейських надійшло 1084 виклики. На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4300 транспортних засобів.

Агентство Телевидения Новости

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