У Харківському метро затримали чоловіка, якого розшукувала столична поліція

На станції метро «Київська» харківського метрополітену працівники відділу поліції виявили 24-річного мешканця Харкова, який знаходився в розшуку за вчинення крадіжки у Солом’янському районі міста Київ. Чоловіка передали ініціатору розшуку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За добу поліція відпрацювала 1161 виклик від мешканців Харкова та області. Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости