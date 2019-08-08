Убийство военного под Чугуевом: дело передано в суд

В марте текущего года под Чугуевом в лесополосе нашли тело двадцатишестилетнего военнослужащего с многочисленными колото-резаными ранами. Он исчез за несколько дней до этого - без предупреждения не вышел на службу.

Виталий Саранцев, начальник отдела информационного агентства Минобороны

14 березня військовослужбовець не вийшов на службу, про що була доповідь командиру, командуванням частини були здійснені заходи щодо його розшуку, які, на жаль, не дали результатів. Було складено протокол про самовільне залишення частини військовослужбовцем. Претензії керівництва частини до нього й до того були, були неоднарозові випадки вживання алкогольних напоїїв та залишення військової частини.

Следствием было установлено, что парня также ограбили: забрали банковскую карточку и телефон. Убийство военного заказала 22-летняя подруга погибшего. Исполнителями стали трое ребят, двое из которых – несовершеннолетние. Тогда у следствия было несколько версий, что стало причиной убийства

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

За попередніми даними, хлопців схилила дівчина, яка була попередньо знайома з жертвою, 22-річна місцева мешканка. Наразі вона дає протиречиві покази, з одного боку, говорить про корисливі мотиви, вона знала, що на банківську карту хлопця повинна була надійти велика сума, а з другого боку, говорить про давній конфлікт особистий та особисті стосунки.

С марта прокуратурой Харьковской области устанавливались обстоятельства преступления и собирались доказательства. Сейчас дело передано в суд, на скамье подсудимых окажутся все трое ребят и заказчица. Мотивы и события убийства установлены.

Валерий Лялюк, начальник отдела прокуратуры области

Мотивом вбивства стало бажання наживи. Зловмисниця дізналася, що військовий отримав чималу виплату на банківську картку. Вона підмовила знайомих побити солдата. Хлопці заманили жертву до лісосмуги та спочатку побили, а потім жінка віддала наказ добити військовослужбовця, і виконавці нанесли йому не менше 14 ударів ножами. Розправу чинили двоє старших хлопців (16 та 18 років). А наймолодший знімав на телефон фото та відео злочину.

Подозреваемым инкриминируют 115 статью Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.





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