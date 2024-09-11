Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 78

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Запоріжжі.

Зловмисник допомагав окупантам підготувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті.

Крім того агент намагався встановити і передати агресору локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Співробітники СБУ задокументували його розвідактивність і завчасно затримали під час виконання ним ворожого завдання у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, а саме квартири в обласному центрі та автомобіля.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець одного з прифронтових селищ регіону, який був дистанційно завербований фсб через блогера Юрія Подоляку.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім «звітував» фсб.

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12874

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 вересня 1995 року народився один з перших закатованих російськими окупантами Юрій Поправка
Сегодня 11:30    67
11 вересня 1969 року органами кґб був заарештований активіст кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв
Сегодня 11:15    70
15 трлн дол - природные ресурсы Украины
Сегодня 11:00    80
У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки
Сегодня 10:44    81
Головним «дивідендом миру» для Європи є відчуття неминучої війни, — Der Spiegel про досвід переозброєння ФРН
Сегодня 10:18    94
Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики
Сегодня 10:05    109
Осінь, на яку всі прогнозували другу спробу мирного саміту по Україні, настала
Сегодня 09:53    102
Фільм «росіяни на війні» – це «тонка пропаганда» і легітимізація геноциду українців
Сегодня 09:41    110
СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради та агітаторку з Херсона, які працювали на рашистів
Сегодня 09:29    93
ООН не може змусити московію дотримуватися норм міжнародного права
Сегодня 09:17    93
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 