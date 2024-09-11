За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Запоріжжі.

Зловмисник допомагав окупантам підготувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті.

Крім того агент намагався встановити і передати агресору локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Співробітники СБУ задокументували його розвідактивність і завчасно затримали під час виконання ним ворожого завдання у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, а саме квартири в обласному центрі та автомобіля.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець одного з прифронтових селищ регіону, який був дистанційно завербований фсб через блогера Юрія Подоляку.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім «звітував» фсб.

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12874

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