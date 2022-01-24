За вымогательство денег у несовершеннолетнего задержан полицейский

Полицейских батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области был задержан в рамках досудебного расследования по факту вымогательства, совершенного с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины) при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

По данным следствия, в Купянске один из полицейских батальона конвойной службы в течение 2021 года требовал у 16-летнего парня несуществующий долг в сумме 500 долларов США, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

16-летний потерпевший обратился к правоохранителям и сегодня при передаче денежных средств в сумме 500 долларов США полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости