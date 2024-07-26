Забили до смерті односельця та заховалися у лісі: на Харківщині поліція затримала двох чоловіків
На Харківщині поліція затримала двох зловмисників, які до смерті забили односельця.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
23 липня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від лікарів надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу з села Таранівка Чугуївського району доставили побитого чоловіка у непритомному стані.
У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав 22 липня від двох односельців. Під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіком та підозрюваними виникла сварка, яка переросла у бійку.
Порушники завдали постраждалому множинні удари по голові та покинули на вулиці. Наступного дня 58- річний постраждалий від тяжких тілесних ушкоджень помер, не приходячи до тями.
Працівники відділу поліції № 2 Чугуївського РУП та поліцейські офіцери громади протягом доби розшукали та затримали нападників, які переховувались у лісі. Ними виявилися 41 та 37-річні мешканці села. Молодший із чоловіків раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
25 липня слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.