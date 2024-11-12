Забив співмешканку руками та ногами: у Харкові поліція затримала нападника

7 та 8 листопада співмешканці розпивали спиртні напої. Між ними стався конфлікт, в результаті якого чоловік руками та ногами побив жінку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Після отриманих травм 42-річна потерпіла перебувала за місцем мешкання та за медичною допомогою не зверталась. 10 листопада їй стало зле і вона померла. Про смерть жінки до поліції повідомила сусідка.

Поліцейські кримінальної поліції в ході проведення оперативно–розшукових заходів протягом доби встановили особу нападника. Ним виявився 48-річний харків’янин, раніше не засуджений відповідно до статті 89 Кримінального кодексу України (строки погашення судимості).

Як з’ясувалось під час досудового слідства, нападник постійно бив свою співмешканку, але жінка до поліції не зверталась.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 10 років.

Агентство Телевидения Новости