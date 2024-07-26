Заробив при окупантах 150 тис. рублів та втік до рф: ДБР повідомили про підозру зраднику з Харківщини

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який працював на росіян під час окупації Куп’янська.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У липні 2022 року окупанти призначили фігуранта на посаду оперуповноваженого в місцевий каральний орган. Зрадник активно працював з місцевими мешканцями, приймав у людей різні заяви та пояснення, знімав відбитки пальців. Всі документи оформлював по законодавству рф. За час роботи на ворога він отримав близько 150 тис. російських рублів.

Під час звільнення Куп’янська чоловік та втік до рф.

Він підозрюється у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі.

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