Засуджено псевдоволонтера з Харківщини: обіцяв допомогти з евакуацією людей і тварин

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка у шахрайстві, вчиненому повторно, а також у замаху на крадіжку (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець селища Солоницівка, раніше неодноразово судимий за крадіжки та шахрайство, продовжив «кар’єру» злочинця.

У лютому цього року зловмисник розмістив у інтернеті оголошення про допомогу з евакуацією людей та домашніх тварин з районів Харківщини, де ведуться активні бойові дії. Видаючи себе за члена волонтерської організації, чоловік повідомляв зацікавленим особам про необхідність переказати передоплату в розмірі 1000 гривень — нібито на паливо.

Однак одразу після зарахування грошей на картку шахрай переставав виходити на зв’язок. Встановлено, що від дій зловмисника постраждали 15 осіб.

Крім того, наприкінці грудня минулого року чоловік проник до підвального приміщення однієї з харківських лікарень та викрав звідти генератор, який потім планував продати та заробити таким чином грошей.

Завантаживши генератор на тачку, яку заздалегідь підготував і взяв із собою, зловмисник намагався покинути територію медзакладу, однак був помічений охоронцем і затриманий.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости