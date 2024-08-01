Кримінал
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Завідувача кафедри харківського вишу викрито на хабарі 10 тисяч доларів США

Завідувача кафедри харківського вишу викрито на хабарі 10 тисяч доларів США

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру завідувачу кафедри одного з вишів за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття повної вищої освіти за ступенем «магістр». У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів США.

У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами підозрюваного, входила «підтримка» під час вступної кампанії та вирішення усіх «проблемних питань». Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу.

Науковця затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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