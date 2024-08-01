Завідувача кафедри харківського вишу викрито на хабарі 10 тисяч доларів США

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру завідувачу кафедри одного з вишів за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття повної вищої освіти за ступенем «магістр». У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів США.

У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами підозрюваного, входила «підтримка» під час вступної кампанії та вирішення усіх «проблемних питань». Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу.

Науковця затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости