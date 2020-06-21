Збут психотропів та викрадення телефонів: двом поліцейським охорони повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури області повідомлено про підозру поліцейському одного з батальйонів поліції Управління поліції охорони в Харківській області за фактом грабежу за попередньою змовою групою осіб та придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 186 , ч. 2 ст. 307 КК України) та молодшому інспектору взводу реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області за фактом грабежу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України).

За інформацією начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, встановлено, що у січні цього року поліцейський Управління поліції охорони в Харківській області, перебуваючи на службі, біля одного з супермаркетів міста Харкова продав громадянину особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

Також у лютому цього року вказаний поліціянт спільно з молодшим інспектором взводу реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області, перебуваючи на службі, на одній із вулиць міста зупинили двох громадян та провели поверхневий обшук. Під час обшуку у вказаних чоловіків було виявлено та вилучено залишки речовини, схожої на наркотичну. Надалі поліціянти, погрожуючи двом чоловікам притягненням їх до кримінальної відповідальності, заволоділи їх мобільними телефонами та зникли з місця.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід здійснює Харківське управління ДВБ НП України.

Досудове розслідування триває.

Поліцейському за вчинене загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. А його спільнику – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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