«Здавала» окупантам колег та АТОвців: прикордонницю з Харківщині підозрюють в держзраді

Працівники ДБР повідомили про підозру співробітниці Державної прикордонної служби України, яка співпрацювала з росіянами під час окупації села Веселе Харківського району.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За інформацією Державного бюро розслідувань, окупанти доручили зрадниці відповідати за видачу продуктових пайків місцевим жителям. Крім того, жінка надала загарбникам інформацію про відомих їй місцевих правоохоронців, учасників АТО та колег-прикордонників. Саме за її доносами військовослужбовці рф влаштовували облави за адресами, на які вона вказувала.

У травні 2022 року жінка втекла до росії. Їй заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Агентство Телевидения Новости