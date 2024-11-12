«Зливав» рашистам бойові позиції оборонців Куп’янська: СБУ затримала коригувальника

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп’янськ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився місцевий безробітний, якого фсб «помітила» через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

За кожну «злиту» локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався.

Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости