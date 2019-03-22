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В Волчанском районе мужчина во время застолья пырнул отчима ножом

В Волчанском районе мужчина во время застолья пырнул отчима ножом

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области, к ним поступило сообщение о том, что  в Волчанскую центральную районную больницу скорой помощи был доставлен 54-летний житель села Хотомля. У пострадавшего медики диагностировали резаные раны.

Оказалось, что между мужчиной и его 24-летним пасынком во время распития спиртного возник конфликт. Злоумышленник кухонным ножом нанес несколько непроникающих ранений в область головы и грудной клетки 54-летнему пострадавшему.

Открыто уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство УК Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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