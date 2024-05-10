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ДБР повідомило нову підозру Костянтину Жеваго

ДБР повідомило нову підозру Костянтину Жеваго

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили нову підозру колишньому акціонеру банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам — пресслужба ДБР.

"Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави", — заявили у ДБР.

Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ "Банк "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн.

ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Ексголова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Джерело: https://t.me/znua_live/147569

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