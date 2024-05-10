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ДБР завершило розслідування діяльності злочинної групи, яка привласнила харчі військових на майже 6 млн грн

ДБР завершило розслідування діяльності злочинної групи, яка привласнила харчі військових на майже 6 млн грн

● Працівники ДБР завершили розслідування стосовно організованої групи з-поміж військовослужбовців однієї з частин в Київській області та представників підприємства-постачальника харчових продуктів.

У ході розслідування за матеріалами СБУ ДБР встановило, що учасники групи упродовж червня-листопада 2023 року приховували та не видавали у раціон солдат частину продуктів, які поставлялися у військову частину.

● «Заощаджені» у такий спосіб харчі повторно оприбутковувалися по бухгалтерському обліку військової частини на підставі підроблених документів. Отримані гроші за фактично не поставлені продукти розподілялися поміж учасниками групи. Таким чином державі було завдано збитків на 5,4 млн грн, а майже 1 тис. військовослужбовці під час воєнного стану регулярно не отримували якісне харчування.

● Після викриття ДБР злочинної схеми, проведення обшуків та затримань фігурантів, у військовій частині повторно перевірено стан та умови харчування. Військовослужбовці частини відзначили значне покращення якості харчування: їм почали видавати повний раціон продуктів, згідно з встановленими стандартами та нормами.

● Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно та грошові кошти фігурантів накладено арешти із забороною відчуження.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4382

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