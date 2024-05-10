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СБУ затримала рецидивіста, який шпигував для рф за лініями оборони Харкова

СБУ затримала рецидивіста, який шпигував для рф за лініями оборони Харкова

Служба безпеки запобігла новим спробам російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова.

Найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону.

Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що «полюють» на ворожі дрони у прикордонних районах області.

Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим, який проживав у Вовчанському районі Харківщини.

Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ.

Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки «звіту» російській спецслужбі.

За наявними даними, розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора і покроково задокументували його злочинну діяльність.

Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 45-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.

У поле зору російської розвідки колишній в’язень потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11906

Новости портала «Весь Харьков»

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