Изменения в управлении энергетической системой Харькова и области
Управление энергетической системой Харьковского региона отныне будет осуществляться по современным информационным технологиям.
Отсюда дежурный персонал центральной диспетчерской службы "Харьковоблэнерго" круглосуточно управляет высоковольтными сетями, которые насчитывают более четырехсот подстанций напряжением 110 и 35 киловольт, а также около 7000 километров воздушных линий. От этих сетей питаются мощные промышленные предприятия, электротранспорт, водоканал и тепловые сети, жилые микрорайоны. Справиться с таким разветвленным энергетическим хозяйством помогают установленные у диспетчеров новейшие автоматизированные рабочие места.
Андрей Сергиенков, старший диспетчер АО "Харьковоблэнерго":
Во-первых, это контроль за сетью. Отсюда мы видим уровни напряжения по сети, видим возникновение аварийных ситуаций или, допустим, еще не возникшую ситуацию, а предпосылки, которые могут привести к ее развитию.
Следует отметить, что на плечи опытных специалистов ложится чрезмерное психологическое напряжение, поскольку от профессиональных действий и принятых решений зависит бесперебойное энергопитание Харькова и всей Харьковской области, а во время проведения ремонтной кампании еще и безопасность технического персонала. Для создания максимально комфортных условий в центральной диспетчерской службе недавно выполнили масштабную реконструкцию - отремонтировали служебные помещения, установили систему кондиционирования, приобрели удобную мебель. Таким образом, был сделан один из шагов к восстановлению производственного потенциала "Харьковоблэнерго". Кстати, в текущем году на развитие предприятия планируется направить более 270 миллионов гривен, которые прежде всего пойдут на создание безопасных условий эксплуатации энергетического оборудования, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, а также повышение уровня обслуживания потребителей.