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Полиция установила личности напавших на телеоператора Макарюка

Полиция установила личности напавших на телеоператора Макарюка

Полиция установила личности двух нападавших на 36-летнего оператора Вадима Макарюка, которые избили его 7 июня возле торгового центра "Барабашово" в Харькове.

Об этом глава следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж рассказал на брифинге сегодня, 10 июня.

Отмечается, что работники рынка нашли видеокамеру, которую злоумышленники забрали у оператора и разбили ее. 

Поврежденный аппарат приобщили к материалам следствия.

Также правоохранители изучают видео с камер наблюдения, установленных на территории торгового центра.

"Мы видим, кто и как толкает Макарюка... На данный момент установлены двое нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - сказал Чиж.

По его словам, сейчас невозможно поговорить с пострадавшим, поскольку врач запретил посещать Вадима Макарюка в связи с состоянием его здоровья, которое медики оценивают как тяжелое.

Напомним, в результате конфликта возле ТЦ "Барабашово"  7 июня пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Вадим Макарюк, которого сбили с ног, избили и завладели его видеокамерой.

 

Агентство Телевидения Новости

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